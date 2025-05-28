Германия может помочь Украине с разработкой дальнобойных ракет, - Bild

Правительство Германии планирует выделить средства для украинской оборонной промышленности на самостоятельную разработку крылатых ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как пишет Bild, канцлер Фридрих Мерц все же может помочь Украине не выполняя обещание по Taurus. Согласно данным издания, правительство страны планирует выделить "миллионы" Киеву на самостоятельную разработку и серийное производство крылатых ракет с дальностью действия до 2,5 тысячи километров.

Отмечается, что Украина уже проводит исследования таких ракет.

"Проблема заключается в том, что украинская оборонная промышленность ежедневно подвергается воздушным и ракетным атакам со стороны России. Оружейные заводы в Украине являются одними из главных целей российских атак", - добавляет Bild.