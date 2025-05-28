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Германия может помочь Украине с разработкой дальнобойных ракет, - Bild

Среда 28 мая 2025 12:34
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Германия может помочь Украине с разработкой дальнобойных ракет, - Bild Иллюстративное фото: Германия может помочь Украине с разработкой дальнобойных ракет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Германии планирует выделить средства для украинской оборонной промышленности на самостоятельную разработку крылатых ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет Bild, канцлер Фридрих Мерц все же может помочь Украине не выполняя обещание по Taurus. Согласно данным издания, правительство страны планирует выделить "миллионы" Киеву на самостоятельную разработку и серийное производство крылатых ракет с дальностью действия до 2,5 тысячи километров.

Отмечается, что Украина уже проводит исследования таких ракет.

"Проблема заключается в том, что украинская оборонная промышленность ежедневно подвергается воздушным и ракетным атакам со стороны России. Оружейные заводы в Украине являются одними из главных целей российских атак", - добавляет Bild.

Taurus от Германии

Ранее немецкие СМИ писали, что Германия якобы решила засекретить поставки оружия в Украину. Ранее же вся поддержка Берлина была открытой и размещалась в интернете.

Также Мерц ранее утверждал, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Как отмечал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, поставка ракет станет первым испытанием для Мерца.

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