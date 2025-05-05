Німеччина за Мерца може стати партнером України номер один, - посол Мельник

"На моє особисте переконання, Німеччина має всі шанси перетворитися для України в партнера номер один. Саме зараз настав цей історичний момент, коли Німеччина може стати справжнім лідером Європи, не лише як економічна потуга. У майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, з яким ми добре знайомі, є така геополітична амбіція", - заявив Мельник.

Він додав, що сьогодні німецький інтерес міг би полягати у тому, щоб обійняти нішу найбільш важливого партнера Києва довкола мирних переговорів щодо врегулювання повномасштабної війни.

За його словами, раніше німці пишались тим, що стали другими після Сполучених Штатів Америки (США) в питанні постачання озброєння Україні. Зокрема саме у 2022-му Мерц підтримував Київ та тиснув на канцлера Олафа Шольца, щоб Берлін подолав "червоні лінії" та надав Україні важке озброєння.

"Знаючи його (Мерца, - ред.) особисто як людину надзвичайно амбіційну, яка мислить історичними категоріями, я вірю, що він може увійти в історію як один з найбільш успішних канцлерів, особливо зараз, коли ситуація в Європі і у світі є найскладнішою з 1945-го року. А також як справжній європейський лідер, який зможе врятувати Україну, кардинально збільшивши обсяги військової допомоги у цей критичний момент", - зауважив Мельник.