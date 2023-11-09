Німеччина має намір зробити свої збройні сили основою оборони в Європі, - Пісторіус

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Для цього міністр передбачає прискорити реформи, закупівлі обладнання та матеріалів, а також будівельні проєкти. У нових принципах оборонної політики, які Пісторіус представив на конференції бундесверу в Берліні, "бойовий потенціал є керівним принципом".

"Ми повинні бути опорою стримування і колективної оборони в Європі. Наше населення, а також наші партнери в Європі, Північній Америці та в усьому світі очікують від нас виконання цього обов'язку", - заявили Пісторіус і генеральний інспектор Німеччини Карстен Бройер.

Як перший крок із відновлення збройних сил після десятиліть виснаження після холодної війни Німеччина створила спеціальний фонд у розмірі 100 млрд євро для закупівлі сучасних озброєнь.

Міністр оборони заявив, що агресивна війна Росії проти України означає, що континент зіткнувся з новою військовою загрозою, яка докорінно змінює роль Німеччини і бундесверу.

У відповідь на погіршення ситуації у сфері безпеки Берлін прагне зробити німецькі збройні сили "основою стримування і колективної оборони в Європі", зазначив він.

Як у роки холодної війни Німеччина, будучи передовою країною, отримувала вигоду від розміщення союзних військ, так і зараз партнери Німеччини очікують від Берліна виконання своїх обов'язків і лідерства, сказав він.

Як доказ того, що Німеччина відповідає своїй новій ролі, Пісторіус назвав обіцянку Берліна розмістити на постійній основі бойову бригаду в Литві, що є першим випадком для Німеччини.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн. євро. Гроші підуть на відбудову України.

А нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги . Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку та різні дрони.

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