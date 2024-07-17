Німеччина має намір вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році, - Reuters

Найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, але зростання виявилося повільнішим, ніж очікувалося, і уряд Німеччини, як і Великобританії та Франції, щосили намагається закрити бюджетну діру.

Бюджет наступного року буде менш щедрим для України: уряд скоротить військову допомогу країні до 4 млрд євро із приблизно 8 млрд євро у 2024 році, йдеться у проекті бюджету, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Бюджет на 2025 рік містить середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли має закінчитися спеціальний фонд збройних сил, необхідний для досягнення мінімальних цілей витрат НАТО.

Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в 2022 році канцлер Олаф Шольц оголосив про "Zeitenwende" (німецькою "історичний поворотний момент"), що передбачає створення спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро для модернізації армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентному 2% від валового внутрішнього продукту.

У 2028 році в регулярному бюджеті буде дефіцит у розмірі 39 млрд євро, а для досягнення мети НАТО без спеціального фонду буде потрібно 28 млрд євро, повідомили джерела в міністерстві фінансів. За даними джерел, у 2026 та 2027 роках буде дефіцит фінансування у розмірі 13 млрд євро.

Проблеми коаліції

Складання бюджету на 2025 рік та середньострокової фінансової дорожньої карти до 2028 року було складним, оскільки міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер зажадав періоду фіскальної консолідації після більш високих витрат під час пандемії COVID-19 та нещодавньої енергетичної кризи.

Крім того, за даними міністерства фінансів, нові правила Європейського союзу ще більше обмежують бюджетний потенціал Німеччини, вимагаючи суворіших коригувань, ніж передбачені національними правилами.

"Я очікую, що кожна держава-член дотримуватиметься наших фіскальних правил, - заявив Лінднер у понеділок перед зустріччю міністрів фінансів ЄС. - У наших спільних інтересах підтримуватиме стійкість нашого державного боргу".

За рік до федеральних виборів досягнення угоди щодо бюджету та довгоочікуваного пакету заходів щодо стимулювання економіки стало серйозним випробуванням для коаліції, яку часто звинувачують у тому, що її гальмують внутрішні розбіжності.

На європейських виборах у червні правлячі партії у коаліційному уряді Німеччини виступили невдало: украй права партія "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце після консерваторів.