Німеччина купить у США три установки HIMARS і передасть їх Україні

Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні додаткові системи залпового вогню HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час спілкування з журналістами.
"Спільно з американцями ми поставимо в Україну три пускові установки великої маси HIMARS", - сказав він.
За його словами, вони перебувають на балансі інших західних збройних сил і будуть оплачені Німеччиною.
"Ми також ще раз рішуче підтвердили, наскільки важливими є НАТО, але й особливо наші європейські партнери, коли йдеться про те, як ми підтримуємо Україну, яке значення та яку небезпеку приховує в собі напад Путіна на Україну для безпеки в Європі та у світі", - сказав Пісторіус.
HIMARS - американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі. Раніше США передали Україні десятки таких установок, які можуть точково бити далекобійними ракетами по тилах противника.
Німеччина істотно допомагає Україні у військовому плані і передає Києву артснаряди, танки і системи ППО.
Приміром у березні Пісторіус оголосив про виділення Україні пакету військової допомоги на більш ніж пів мільярда доларів.
Однак видання Bild писало, що Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада.
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