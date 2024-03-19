Німеччина купить у США далекобійні ракети, які можуть замінити Taurus, - Bild

За інформацією видання, очікується, що Бундесвер придбає 75 американських крилатих ракет JASSM-ER. Офіційний контракт хочуть укласти восени цього року.

Такі ракети використовуватимуть за допомогою винищувачів F-35, які Німеччина також замовила у США.

"У довгостроковій перспективі закупівля крилатих ракет JASSM може замінити нинішні Taurus в арсеналі ВПС (Німеччини - ред.)", - пишуть журналісти.

Вони зазначають, що ракети JASSM-ER були розроблені пізніше, ніж Taurus, та їх характеристики "щонайменше рівні".

Що відомо про JASSM-ER

Зазначимо, JASSM-ER - далекобійні крилаті ракети, які здатні знищувати цілі на відстані як мінімум до 926 кілометрів.

Фактична максимальна дальність польоту, яка також залежить від висоти та швидкості несучої системи, тримається у секреті.

США вже використали JASSM-ER - у 2018 році таким озброєнням було знищено завод з виробництва хімічної зброї, який належав режиму президента Сирії Башара Асада.

Taurus для України

Нагадаємо, ще з минулого року Україна просить Німеччину передати далекобійні ракети Taurus, які можуть знищувати цілі на відстані 500 кілометрів.

Постачання не починаються досі. Зокрема, проти виступає канцлер Олаф Шольц. За його словами, для розгортання ракет потрібна присутність німецьких солдатів в Україні, що нібито призведе до безпосередньої участі ФРН у війні з Росією.

Також Шольц боїться, що "при неправильному використанні" ракети Taurus можуть завдати удару по Москві.

Сьогодні, 19 березня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна поки що не може розраховувати на новини про Taurus.