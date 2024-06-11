Німеччина із союзниками передає Україні 100 ракет для систем Patriot, - Пісторіус

Німецький чиновник нагадав про те, що він нещодавно їздив до Одеси та побачив наслідки російських ударів по місту, а також оголосив про новий пакет військової допомоги.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - зазначив міністр.

За його словами, ракети для Patriot Німеччина передає в рамках ініціативи, у якій беруть участь Данія, Нідерланди та Норвегія.

"32 з цих перехоплювачів вже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано у найближчі тижні", - розповів Пісторіус.

Він зазначив, що такі постачання допоможуть захистити українську інфраструктуру та життя мирних людей.