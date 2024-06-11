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Німеччина із союзниками передає Україні 100 ракет для систем Patriot, - Пісторіус

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Німеччина спільно із союзниками надає Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Понад 30 перехоплювачів уже передали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Німецький чиновник нагадав про те, що він нещодавно їздив до Одеси та побачив наслідки російських ударів по місту, а також оголосив про новий пакет військової допомоги.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - зазначив міністр.

За його словами, ракети для Patriot Німеччина передає в рамках ініціативи, у якій беруть участь Данія, Нідерланди та Норвегія.

"32 з цих перехоплювачів вже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано у найближчі тижні", - розповів Пісторіус.

Він зазначив, що такі постачання допоможуть захистити українську інфраструктуру та життя мирних людей.

Patriot для України

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні дві системи ППО Patriot. Також у квітні німецька влада анонсувала передачу ще третьої батареї.

Як розповів сьогодні, 11 червня, президент України Володимир Зеленський, очікуються нові позитивні рішення щодо передачі двох-трьох систем Patriot.

Глава держави зазначив, що переговори про постачання ЗРК ведуться зі США та країнами Європи.

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