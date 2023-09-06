Німеччина, Італія, Швеція та Іспанія підписали договір про створення нового танку

Відповідальними за розробку танку будуть компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Rheinmetall. Однак в Rheinmetall та в KMW відмовились коментувати інформацію щодо договору. Міністерство оборони Німеччини також не дало коментарів щодо інформації про підписання договору.

Також у проекті будуть залучені шведська компанія Saab та італійська компанія Leonardo. Яка компанія буде представляти Іспанію - не відомо.

Варто зауважити, що подібна угода може вплинути на відносини Франції та Німеччини, бо подібний договір ці країни підписали у 2017 році. Тим паче, що у липні цього року обидві сторони висловили бажання "дати нове дихання" підписаній угоді. Однак країни не змогли узгодити характеристики танка.

Франція була націлена на досить легку машину, тоді як Німеччина вибрала більш броньований танк.

Передача озброєння Україні від Rheinmetall

У компанії Rheinmetall заявили 25 липня, що Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву, в другій половині 2023 року.

Також, німецький оборонний концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Rheinmetall планує їх відремонтувати та відправити в Україну.

Раніше Reuters повідомляло, що німецький концерн Rheinmetall поставить в Україну безпілотну систему Luna.

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