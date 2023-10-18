Німеччина і Британія допускають, що не повернуться до колишніх енергетичних зв'язків із РФ

Бергер сказав, що відносини з РФ підійшли до кінця. Стюарт же додав, що повернення не буде.

Чиновники уточнюють, що на повернення до відносин не вплине навіть зміна режиму в Кремлі.

Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв після початку війни в Україні. Минулого року були введені заборони на імпорт вугілля і нафти з РФ.

Поставки природного газу також значно скоротилися: робота трубопроводу "Північний потік" спочатку була зупинена Росією, а потім він був пошкоджений підводними вибухами. Наразі частка Росії в енергопостачанні регіону становить менше 10% порівняно з більш ніж третиною до початку війни.

Ціни на газ у Німеччині залишаться вищими, ніж до початку війни в Україні

Для Великої Британії це не така вже й велика зміна, оскільки, згідно зі звітом парламенту, 2021 року Росія забезпечила лише 4% газу і 9% нафти.

Але для Німеччини це стало серйозним потрясінням, яке позбавило країну приблизно половини поставок газу.

"Ситуація дуже складна Ціни на газ залишаться вищими, ніж до війни, створюючи постійний тиск на Німеччину та її промисловість", - сказав Бергер.

Поставки СПГ до Європи з РФ збільшилися

Імпорт трубопровідного газу з Росії здебільшого зупинено, однак після вторгнення поставки скрапленого природного газу збільшилися.

Іспанія, Франція та Бельгія були серед країн, які збільшили закупівлі СПГ у Росії, тоді як Велика Британія заборонила його, а Німеччина обходиться без нього і без офіційного ембарго.

"Ці поставки також будуть поступово скорочуватися по всій Європі, оскільки континент продовжує зусилля з диверсифікації своїх джерел газу", - сказав Бергер.

Російський газ у Європі

Нещодавно Болгарія ввела податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Євросоюзу.

Також Молдова більше не купуватиме російський газ. На європейському ринку ціни нижчі, ніж у "Газпрому".

Норвезька енергетична група Equinor підписала п'ятирічну угоду про постачання газу з OMV у рамках стратегії диверсифікації постачання австрійської компанії.