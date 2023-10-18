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Германия и Британия допускают, что не вернутся к прежним энергетическим связям с РФ

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкие и британские чиновники предполагают, что даже если Россия прекратит войну в Украине, торговые отношения между Европой и РФ не будут восстановлены.

Об этом заявили министр энергетики Великобритании Грэм Стюарт и посол Германии в Великобритании Мигель Бергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бергер сказал, что отношения с РФ подошли к концу. Стюарт же добавил, что возвращения не будет. 

Чиновники уточняют, что на возвращение к отношениям не повлияет даже смена режима в Кремле. 

Европа сократила свою зависимость от российских энергоносителей после начала войны в Украине. В прошлом году были введены запреты на импорт угля и нефти из РФ. 

Поставки природного газа также значительно сократились: работа трубопровода "Северный поток" сначала была остановлена Россией, а затем он был поврежден подводными взрывами. В настоящее время доля России в энергоснабжении региона составляет менее 10% по сравнению с более чем третью часть до начала войны.

Цены на газ в Германии останутся выше, чем до начала войны в Украине

Для Великобритании это не такое уж и большое изменение, поскольку, согласно отчету парламента, в 2021 году Россия обеспечила лишь 4% газа и 9% нефти.

Но для Германии это стало серьезным потрясением, которое лишило страну примерно половины поставок газа.

"Ситуация очень сложная Цены на газ останутся выше, чем до войны, создавая постоянное давление на Германию и ее промышленность", - сказал Бергер.

Поставки СПГ в Европу из РФ увеличились

Импорт трубопроводного газа из России в основном остановлен, однако после вторжения поставки сжиженного природного газа увеличились. 

Испания, Франция и Бельгия были среди стран, которые увеличили закупки СПГ у России, тогда как Великобритания запретила его, а Германия обходится без него и без официального эмбарго.

"Эти поставки также будут постепенно сокращаться по всей Европе, поскольку континент продолжает усилия по диверсификации своих источников газа", - сказал Бергер.

Российский газ в Европе

Недавно Болгария ввела налог на российский природный газ, транзитом проходящий через ее территорию в Евросоюз.

Также Молдова больше не будет покупать российский газ. На европейском рынке цены ниже, чем у "Газпрома".

Норвежская энергетическая группа Equinor подписала пятилетнее соглашение о поставках газа с OMV в рамках стратегии диверсификации поставок австрийской компании.

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