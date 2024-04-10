Німеччина хоче придбати 35 танків Leopard 2 для посилення НАТО у Литві, - ЗМІ

Влада Німеччини планує замовити 35 танків Leopard 2 A8 для своєї бригади, яка днями розпочала своє базування у Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує придбати 35 додаткових бойових танків Leopard 2 A8. Ними хочуть посилити бригади, які знаходяться у Литві в межах спільних зусиль НАТО щодо захисту східного флангу Європи від Росії.

За даними джерел видання, загальна вартість танків буде становити близько 1,1 мільярда доларів. Вони мають 18 танків, які Німеччина вже зобов'язалася закупити на заміну тих які було передано Україні.

Нагадаємо, близько місяці тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що в наступному році Збройні сили Німеччини можуть недоотримати до 6 мільярдів євро. За його словами, ФРН ризикує не виконати квоту НАТО щодо військових витрат у 2% ВВП.

Також днями глава Міноборони Німеччини заявив, що країна планує модернізувати свою армію, аби бути готовою до ведення війни.

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