Німеччина хоче імпортувати газ із Іраку, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц агітує за постачання газу з Іраку на тлі пошуку Німеччини заміни російського "блакитного палива" після широкомасштабної військової агресії проти України та запровадження санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначив Шольц після зустрічі з новим прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шіа ас-Судані у Берліні, Ірак "був би для нас дуже бажаним партнером у співпраці, коли справа доходить до імпорту газу та нафти до Німеччини".
Так, через Німеччину імпортований газ міг би надходити до інших країн Європи.
Шольц наголосив, що ФРН не хоче знову потрапити у залежність від окремих постачальників газу, як раніше залежала від Росії.
Своєю чергою Ас-Судані наголосив на намірі його країни й надалі нарощувати експорт газу.
"У нас амбітні плани щодо використання газу, що супроводжує видобуток нафти і спалюється в процесі. Ми показали ці можливості та запросили німецькі компанії інвестувати в цей сектор", - сказав він.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, Ірак посідає п'яте місце серед виробників нафти. Газ також експортується через LNG-термінал, відкритий у 2022 році Basra Gas Company.
Раніше повідомлялося, що на відкритті другого терміналу зрідженого природного газу (ЗПГ) на півночі Німеччини Шольц відзначив здатність країни пережити зиму без економічної кризи.
Додамо при цьому, що 15 січня прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонії Міхаель Кречмер висловився за ремонт газопроводу "Північний потік-1" та поновлення постачання газу з РФ у майбутньому.
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