Німеччина готується протистояти більш агресивним шпигунським операціям з боку РФ

Російська агресія вже визначила роботу німецької контррозвідки минулого року. Китай також вважається одним із головних дійових осіб шпигунства в Німеччині.

На тлі санкцій проти Росії та підтримки України з боку Німеччини та інших країн Заходу російські спецслужби виявляють підвищений інтерес до розслідування, йдеться в повідомленні.

"У майбутньому слід очікувати таємних і більш агресивних шпигунських операцій з боку Росії, а також діяльності в кіберпросторі, яка походить із Росії", - йдеться в заяві.

Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Файзер заявила, що війна РФ проти України також означає поворотний момент для внутрішньої безпеки Німеччини. Вона зазначає, що в Кремлі особливо покладаються на роботу російських спецслужб.

Загрози від Китаю, Туреччини та Ірану

За даними Федерального управління із захисту конституції, Китай залишається одним із чотирьох головних суб'єктів шпигунства, спрямованого проти Німеччини. Влада називає Китай у своєму річному звіті поряд із Росією, Іраном і Туреччиною. Управління також включило КНДР до групи країн, які активні в розвідці на території Німеччини.

У Німеччині Китай використовує шпигунство в бізнесі та науці для реалізації своєї амбітної промислової політики. Висновки щодо структури, озброєння та навчання Бундесверу перебувають на порядку денному китайських служб, як і закупівля сучасних збройових технологій у німецької оборонної промисловості.

"Також у 2022 році підозрювані державні або контрольовані державою китайські суб'єкти здійснили цільові кібератаки на компанії, органи влади та приватних осіб, а також на політичні інститути", - ідеться в повідомленні.

У випадку з Іраном боротьба з опозиційними групами та окремими особами є основним напрямком діяльності іранської розвідки.

Аналогічна ситуація і в Туреччині: турецькі спецслужби шпигують за об'єднаннями та окремими особами в Німеччині, які фактично або ймовірно виступають проти турецького уряду.