Німеччина готує до відправки в Україну військове обладнання для наступу: про що йдеться

Німеччина вже підготувала до відправки в Україну десяток мостоукладальних машин та майже сотню великовантажних причепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду ФРН.

Так, Німеччина готує відправити: 10 мостових систем;

3 середні мостові системи;

90 великовантажних причепів. Також німці вже передали ЗСУ шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3) для броньованих ремонтно-евакуаційних машин та боєзапас на 30 000 гранат калібру 40 мм. "З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі", - йдеться у повідомленні.