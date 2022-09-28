Германия готовит к отправке в Украину военное оборудование для наступления: о чем речь

Германия уже подготовила к отправке в Украину десяток мостоукладочных машин и почти сотню большегрузных прицепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства ФРГ.

Так, Германия готовит отправить: 10 мостовых систем;

3 средние мостовые системы;

90 большегрузных прицепов. Также немцы уже передали ВСУ шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм. "Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи", - говорится в сообщении.