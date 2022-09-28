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Німеччина готує до відправки в Україну військове обладнання для наступу: про що йдеться

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Берлін, Середа 28 вересня 2022 14:30
Німеччина готує до відправки в Україну військове обладнання для наступу: про що йдеться Фото: Німеччина готує до відправки в Україну військове обладнання для наступу (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Німеччина вже підготувала до відправки в Україну десяток мостоукладальних машин та майже сотню великовантажних причепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду ФРН.

Так, Німеччина готує відправити:

  • 10 мостових систем;
  • 3 середні мостові системи;
  • 90 великовантажних причепів.

Також німці вже передали ЗСУ шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3) для броньованих ремонтно-евакуаційних машин та боєзапас на 30 000 гранат калібру 40 мм.

"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування на пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проект документа на розгляд комітетам.

Згодом канцлер ФРН Олаф Шольц пояснив, що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією та НАТО.

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