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Германия готовит к отправке в Украину военное оборудование для наступления: о чем речь

Новина українською →
Берлин, Среда 28 сентября 2022 14:30
Германия готовит к отправке в Украину военное оборудование для наступления: о чем речь Фото: Германия готовит к отправке в Украину военное оборудование для наступления (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия уже подготовила к отправке в Украину десяток мостоукладочных машин и почти сотню большегрузных прицепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства ФРГ.

Так, Германия готовит отправить:

  • 10 мостовых систем;
  • 3 средние мостовые системы;
  • 90 большегрузных прицепов.

Также немцы уже передали ВСУ шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.

"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.

Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, что Германия не отправляет танки Украине, поскольку боится эскалации конфликта между Россией и НАТО.

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