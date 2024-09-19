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Німеччина готує екстрену військову допомогу Україні через погіршення на фронті, - Reuters

Фото: Німеччина виділить Україні екстрену військову допомогу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина має намір схвалити військову допомогу Україні у розмірі близько 400 млн євро. Кошти мають бути виділені негайно через погіршення ситуації на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії", - йдеться у листі міністерства фінансів.

Міністерство фінансів на прохання міністерства оборони просить бюджетний комітет нижньої палати парламенту схвалити додаткові витрати.

"Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро, що виникла в результаті, конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби", - йдеться в листі.

Міністерство фінансів заявило, що ця умова повинна бути виконана негайно, щоб заходи можна було реалізувати у 2024 році і вони могли вплинути протягом пори року, що залишилася.

У 2024 році бюджет німецької допомоги Україні становив близько 8 млрд євро.

Допомога Німеччини

У серпні газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що жодних нових запитів на фінансування для України не буде отримано на прохання канцлера Олафа Шольца. Близько 8 млрд євро вже виділено на військову допомогу Україні 2024 року, а закладені до бюджету 4 млрд євро на 2025 рік уже перекрито.

У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що уряд виділить додаткові кошти на постачання зброї до України у 2024 році.

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