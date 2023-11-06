Німеччина готова взяти на себе роль лідера НАТО для протидії агресії Росії

"НАТО набуло ще більшої актуальності та значення після жорстокого нападу Росії на Україну", - заявив Пісторіус на конференції з політики НАТО в Берліні.

Найбільша економіка і найбільш населена країна Європи віддана захисту східного флангу військового альянсу від російської агресії.

"Оскільки ми не можемо очікувати, що Росія відмовиться від своїх імперських фантазій у найближчі роки та десятиліття, ми вносимо в альянсі значний внесок у надійне та ефективне стримування", - сказав він.

Військові витрати в ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз змінить бюджетні правила з метою збільшення військових витрат після вторгнення Росії в Україну.

Наразі лише дев'ять членів ЄС досягають мети альянсу НАТО з витрат на оборону у розмірі 2% від національного виробництва, а чотири - Фінляндія, Румунія, Угорщина та Словаччина - перевищать цей показник лише у 2023 році. Франція, Німеччина та Італія, найбільші економіки ЄС, знаходяться нижче за поріг НАТО.

Уряд Німеччини зобов'язався досягти цільового показника витрат НАТО в 2%, але це буде досягнуто лише до 2027 року за допомогою спеціального фонду в 100 млрд євро для модернізації німецьких збройних сил. Німеччина приєдналася до НАТО у 1955 році