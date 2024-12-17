Німеччина готова відправити миротворців в Україну, але якщо РФ на це погодиться, - Пісторіус

Зокрема, Пісторіус підтримав інших європейських політиків, заявивши, що ще занадто рано приймати рішення про присутність військ в Україні, оскільки немає ні переговорів, ні припинення вогню.

"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль", - сказав він.

За його словами, необхідно, щоб і Україна, і Росія схвалили мандат для миротворців, зокрема й німецьких.

"З моєї відповіді ви можете зрозуміти, що зараз є набагато більше запитань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді", - сказав він.

Європейські миротворці в Україні

Нагадаємо, що обговорення можливості миротворчої місії в Україні тривають. Президент Франції Еммануель Макрон раніше озвучував ідею розміщення європейських військ на території України у форматі миротворчої місії у разі замороження конфлікту.

Водночас в Італії Міністерство оборони та МЗС заявили, що участь італійських солдатів у такій місії можлива лише після завершення бойових дій. Там також підкреслили необхідність забезпечення надійних гарантій безпеки для України.