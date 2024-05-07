Германия готова оперативно направить 35 тысяч военных для поддержки союзников, - Шольц

Германия готова оперативно развернуть свои силы ради поддержки союзников в количестве 35 тысяч подготовленных военнослужащих.

Об этом завил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

По его словам, Германии удалось последовательно отреагировать на начало вторжения РФ в Украину, и на этом фоне Бундесвер подтверждает свою приверженность обороне Северо-Восточной и Центральной Европы.

"Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", - заявил Шольц.

Он также отметил, что ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. Канцлер Германии также напомнил, что два года назад Берлин взял на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а в этом году – и Латвии.

Шольц также подчеркнул, что Германия готова защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО".