Германия готова оперативно направить 35 тысяч военных для поддержки союзников, - Шольц
Германия готова оперативно развернуть свои силы ради поддержки союзников в количестве 35 тысяч подготовленных военнослужащих.
Об этом завил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
По его словам, Германии удалось последовательно отреагировать на начало вторжения РФ в Украину, и на этом фоне Бундесвер подтверждает свою приверженность обороне Северо-Восточной и Центральной Европы.
"Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", - заявил Шольц.
Он также отметил, что ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. Канцлер Германии также напомнил, что два года назад Берлин взял на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а в этом году – и Латвии.
Шольц также подчеркнул, что Германия готова защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО".
Страны ЕС намерены создать силы быстрого реагирования
Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж хочет создать силы быстрого реагирования на защиту жителей Европы. Они будут выполнять задачи, в которых некомпетентен Североатлантический альянс.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский также сказал, что Евросоюз должен взять на себя ответственность по укреплению собственной обороны на фоне того, что Соединенные Штаты сфокусированы на противостоянии с Китаем. При этом он добавил, что разговоры об армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают объединение национальных армий, чего, по его мнению, никогда не произойдет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.