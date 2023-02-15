Німеччина готова обговорювати постачання винищувачів Україні: міністр оборони назвав умови

Він прокоментував зустріч союзників України у ракурсі можливості надання ЗСУ західним винищувачам.

"Лише коли небо над Україною залишатиметься безпечним протягом трьох-чотирьох місяців, ми можемо говорити про подальші кроки", - сказав він.

Про те, що постачання західних літаків Україні поки що не обговорюється, говорив до Пісторіуса та канцлер Німеччини Олаф Шольц, але раніше західні політики не називали термінів, коли можуть почати вести про це повноцінні переговори.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, який теж брав участь у форматі "Рамштайн", сказав, що тема постачання F-16 Україні все ж таки обговорювалася.

"Це питання, яке сьогодні порушувалося, і обговорюється вже багато місяців, насправді з перших днів вторгнення Росії в Україну. Я думаю, що, як і інші питання, чи це питання танків Leopard або ракетних установок Patriot, це вимагатиме тиску на союзників "У нас всього 48 винищувачів F-16, але у союзників є набагато більше", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що союзники України поки не мають оголошень про можливі постачання винищувачів.

За даними ЗМІ, США припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни, або ж надати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.