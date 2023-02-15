UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина готова обговорювати постачання винищувачів Україні: міністр оборони назвав умови

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина готова обговорювати постачання винищувачів Україні, але за кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю ARD.

Він прокоментував зустріч союзників України у ракурсі можливості надання ЗСУ західним винищувачам.

"Лише коли небо над Україною залишатиметься безпечним протягом трьох-чотирьох місяців, ми можемо говорити про подальші кроки", - сказав він.

Про те, що постачання західних літаків Україні поки що не обговорюється, говорив до Пісторіуса та канцлер Німеччини Олаф Шольц, але раніше західні політики не називали термінів, коли можуть почати вести про це повноцінні переговори.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, який теж брав участь у форматі "Рамштайн", сказав, що тема постачання F-16 Україні все ж таки обговорювалася.

"Це питання, яке сьогодні порушувалося, і обговорюється вже багато місяців, насправді з перших днів вторгнення Росії в Україну. Я думаю, що, як і інші питання, чи це питання танків Leopard або ракетних установок Patriot, це вимагатиме тиску на союзників "У нас всього 48 винищувачів F-16, але у союзників є набагато більше", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що союзники України поки не мають оголошень про можливі постачання винищувачів.

За даними ЗМІ, США припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни, або ж надати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News