Німеччина за два роки заповнить запаси Taurus у разі передачі ракет Україні, - FT

Німеччині знадобиться два роки для того, щоб відновити запаси Taurus, якщо Берлін все ж таки вирішить передати далекобійні крилаті ракети Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними FT, нині виробничі лінії простоюють. Востаннє вони працювали у 2019 році, коли було отримано замовлення від Південної Кореї. Заводи, розташовані у німецькому місті Шробенхаузен, займаються лише ремонтом проданих ракет. Кожна ракета коштує близько 1,5 млн євро, залежно від розміру замовлення.

За підрахунками наукового співробітника Університету Осло Фабіана Хоффмана, який займається дослідженнями у сфері ракетних технологій, в арсеналі Бундесверу зараз приблизно 600 ракет Taurus, лише половина з них у робочому стані.

Раніше директор Taurus Systems Йоахім Кнопф заявляв, що виробництво ракет може бути швидко відновлено у разі отримання замовлення

На думку аналітиків, поповнення арсеналу Taurus займе близько двох років. Виробництво крилатих ракет "не вийде відразу - виробничий ланцюжок повинен буде збільшити випуск або відновити виробництво деталей, але все це вимагає часу", заявив експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі.

Ракети для України

Наразі тривають дискусії про передачу Україні німецьких ракет Taurus, здатних знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна та союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити рішення.

Партнери Олафа Шольца щодо урядової коаліції підштовхують канцлера Німеччини відмовитися від своєї протидії передачі крилатих ракет великої дальності Taurus Україні.

Докладніше про те, чи отримає Україна німецькі далекобійні ракети, читайте у матеріалі РБК-Україна.