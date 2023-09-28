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Німеччина дозволила Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство

Фото: Армін Паппергер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді Німеччини схвалили створення німецько-українського підприємства, яке займатиметься виробництвом військової техніки.

Про це заявив глава Федерального управління по картелях Німеччини Андреас Мундт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Зазначається, що Федеральне управління з картелів не заперечує проти створення спільного підприємства німецької оборонної компанії Rheinmetall і української державної компанії "Українська оборонна промисловість".

Зазначається, що нова компанія вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні.

Мундт додав, що в Німеччині цей проєкт не призводить до будь-якого конкурентного дублювання або будь-яких ознак занепокоєння з приводу конкуренції.

"Ми швидко дали своє схвалення", - сказав глава Федерального управління з картелів.

Виробництво зброї в Україні

Нещодавно президент  Володимир Зеленський розповів, що Україна під час війни виробляє власну зброю. Це не лише дрони, але й ракети, снаряди, протитанкові ракетні комплекси.

Також український уряд запропонував направити військовий податок на доходи фізичних осіб на виробництво дронів, озброєння та боєприпасів.

У липні генеральний директор Армін Паппергер повідомляв, що Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

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