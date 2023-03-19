Німеччина буде зобов'язана арештувати Путіна, якщо він приїде, - міністр

Він пояснив, що у разі приїзду Путіна Міжнародний кримінальний суд оперативно звернеться до Інтерполу для виконання ордера на арешт.

"Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС", - заявив міністр.

Бушманн зазначив, що Міжнародний кримінальний суд на відміну від національних правоохоронних органів може арештувати глав держав.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

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