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Німеччина буде зобов'язана арештувати Путіна, якщо він приїде, - міністр

Фото: міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (facebook.com/MarcoBuschmannFDP)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина буде зобов'язана арештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він прийде на німецьку територію.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

Він пояснив, що у разі приїзду Путіна Міжнародний кримінальний суд оперативно звернеться до Інтерполу для виконання ордера на арешт.

"Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС", - заявив міністр.

Бушманн зазначив, що Міжнародний кримінальний суд на відміну від національних правоохоронних органів може арештувати глав держав.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

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