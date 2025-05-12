Німеччина більше не коментуватиме плани щодо постачання Taurus Україні

Корнеліус послався на бажання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца "менше говорити про окремі системи озброєнь".

"Ми також не будемо більше коментувати будь-які плани щодо постачання крилатих ракет Taurus", - наголосив речник німецького уряду.

Він зазначив, що інші європейські уряди поводяться подібним чином, при цьому Міністерство оборони посилається на тактичні причини для більшої стриманості.

"Інформація про те, яку зброю і боєприпаси ми постачаємо, повинна залишатися відкритою. Ситуація відрізняється, коли йдеться про такі деталі, як кількість певних ракет. Ця інформація не настільки важлива для громадськості, але російський агресор може зробити з неї висновки", - пояснив Корнеліус.