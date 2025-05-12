Германия больше не будет комментировать планы по поставкам Taurus Украине

Правительство Германии ограничит информацию о поставках военной помощи Украине. Это же касается и планов по передаче ракет Taurus.
Об этом заявил спикер правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Корнелиус сослался на желание канцлера Германии Фридриха Мерца "меньше говорить об отдельных системах вооружений".
"Мы также не будем больше комментировать любые планы по поставке крылатых ракет Taurus", - спикер представитель немецкого правительства.
Он отметил, что другие европейские правительства ведут себя подобным образом, при этом Министерство обороны ссылается на тактические причины для большей сдержанности.
"Информация о том, какое оружие и боеприпасы мы поставляем, должна оставаться открытой. Ситуация отличается, когда речь идет о таких деталях, как количество определенных ракет. Эта информация не столь важна для общественности, но российский агрессор может сделать из нее выводы", - пояснил Корнелиус.
Напомним, на днях немецкие СМИ сообщили, что новое правительство Германии якобы решило засекретить поставки оружия в Украину. До этого, во время работы канцелярии Олафа Шольца, все данные о помощи Украине были открытыми и размещались в интернете.
Позже новый канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Германия и в дальнейшем продолжит военную поддержку Украине, однако будущие решения не являются предметом публичных обсуждений.
Стоит отметить, что ранее Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.
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