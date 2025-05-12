Германия больше не будет комментировать планы по поставкам Taurus Украине

Корнелиус сослался на желание канцлера Германии Фридриха Мерца "меньше говорить об отдельных системах вооружений".

"Мы также не будем больше комментировать любые планы по поставке крылатых ракет Taurus", - спикер представитель немецкого правительства.

Он отметил, что другие европейские правительства ведут себя подобным образом, при этом Министерство обороны ссылается на тактические причины для большей сдержанности.

"Информация о том, какое оружие и боеприпасы мы поставляем, должна оставаться открытой. Ситуация отличается, когда речь идет о таких деталях, как количество определенных ракет. Эта информация не столь важна для общественности, но российский агрессор может сделать из нее выводы", - пояснил Корнелиус.