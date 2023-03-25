Німеччина бачить великий потенціал України в експорті "зеленої" енергії, - посол

"Ми знову почали говорити з Україною про те, що вона може бути нашим партнером. Ми робили це й до війни, і дуже хочемо зараз фокусуватися на цій темі. Ми дуже хочемо знайти проєкти, де можна вже зараз почати співпрацювати", - заявила Фельдгузен.

При цьому Фельдгузен мала на увазі "зелену" енергетику та висловила впевненість, що Україна може стати великим експортером такої енергії.

Акцент робиться на таких відновлювальних джерелах, як вітер, сонце, а також водень. Це важливо для Німеччини, яка продовжує рухатися шляхом досягнення своїх кліматичних цілей.

Як нагадала Фельдгузен, Німеччина завжди мала за мету перехід на відновлювальні джерела енергії, і російська агресія дійсно пришвидшила досягнення цієї мети.

Водночас Німеччина поки змушена продовжувати використовувати вугілля, навіть дещо більше, ніж планувалося. Це відбувається через припинення імпорту російського газу. Але й без російських енергоносіїв Україна, Німеччина та вся Європа пережили цю зиму, підкреслила Фельдгузен.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна має мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику.

Також, за словами Зеленського, Україна має стати зеленим енергетичним хабом, щоб експортувати зелену електроенергію та водень в ЄС.

Раніше голова Комітету палива та енергетики у парламенті Андрій Герус заявляв, що збільшення виробництва електроенергії на зелених електростанціях вже в найближчі місяці може дозволити частково - вдень - здійснювати експорт електроенергії з України в ЄС.