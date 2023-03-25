Германия видит большой потенциал Украины в экспорте "зеленой" энергии, - посол

"Мы снова начали говорить с Украиной о том, что она может быть нашим партнером. Мы делали это и до войны, и очень хотим сейчас фокусироваться на этой теме. Мы очень хотим найти проекты, где можно уже сейчас начать сотрудничать", - заявила Фельдгузен.

При этом Фельдгузен имела в виду зеленую энергетику и выразила уверенность, что Украина может стать крупным экспортером такой энергии.

Акцент делается на таких возобновляемых источниках, как ветер, солнце, а также водород. Это важно для Германии, которая продолжает двигаться по пути достижения своих климатических целей.

Как напомнила Фельдгузен, Германия всегда преследовала переход на возобновляемые источники энергии, и российская агрессия действительно ускорила достижение этой цели.

В то же время, Германия пока вынуждена продолжать использовать уголь, даже несколько больше, чем планировалось. Это происходит из-за прекращения импорта российского газа. Но и без российских энергоносителей Украина, Германия и вся Европа пережили эту зиму, подчеркнула Фельдгузен.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина преследует цель стать лидером в трансформации энергетической отрасли для противодействия любым угрозам, поэтому страна будет строить современную зеленую энергетику.

Также, по словам Зеленского, Украина должна стать зеленым энергетическим хабом для экспорта зеленой электроэнергии и водорода в ЕС.

Ранее глава Комитета топлива и энергетики в парламенте Андрей Герус заявлял, что увеличение производства электроэнергии на зеленых электростанциях уже в ближайшие месяцы может позволить частично - днем - осуществлять экспорт электроэнергии из Украины в ЕС.