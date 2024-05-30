Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Допомога Україні від Німеччини

Варто зауважити, що Німеччина з початку повномасштабної війни передала Україні найбільшу кількість військової допомоги серед усіх країн Європи.

Зокрема, Берлін надав українським захисникам батареї Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 та інші види озброєнь.

Востаннє Німеччина оголошувала про новий пакет військової допомоги Україні у березні. Тоді до нього також увійшло озброєння на 500 млн євро.

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