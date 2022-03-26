Никуда с ними не уезжайте. Оккупанты готовят фейковую "эвакуацию" из Бучи в Беларусь, - горсовет

"Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую "эвакуацию" из Бучи в Беларусь! Никуда с ними не уезжайте, это опасно!"- написал Шаправский.

Напомним, что список запланированных гуманитарных коридоров в Киевской области на 26 марта объявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 31-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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