Не только Киевская область. Украина согласовала еще несколько гумкоридоров

На 26 марта Украина согласовала 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения из зоны боевых действий. В частности, из Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

Для получения помощи и приюта в Бердянске нужно обращаться в гуманитарные штабы - 3-72-76, 3-52-52, 097-551-59-17, 050-439-75-29. Для помощи в Запорожье - 095-220-41-11, 067-220-41-12, 0-800-503-508.

"Из-за блокирования автобусов на блокпостах сегодня централизованной эвакуации на автобусах не будет", - заявила Верещук.

Из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте . Бесплатно дозаправиться можно в Бердянске - улица Мелитопольское шоссе, 87б.

Ранее РБК-Украина сообщало об эвакуационных рейсах в Киевской области.

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