Никуда с ними не уезжайте. Оккупанты готовят фейковую "эвакуацию" из Бучи в Беларусь, - горсовет

Сегодня, 26 марта войска РФ готовятся провести фейковую эвакуацию населения из Бучи (Киевская область) в Беларусь. Жителей призывают никуда не ехать с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Бучанского горсовета Тараса Шаправского.

"Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую "эвакуацию" из Бучи в Беларусь! Никуда с ними не уезжайте, это опасно!"- написал Шаправский.

Напомним, что список запланированных гуманитарных коридоров в Киевской области на 26 марта объявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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