Нікуди з ними не їдьте. Окупанти готують фейкову "евакуацію" з Бучі до Білорусі, - міськрада

Сьогодні, 26 березня війська РФ готуються провести фейкову евакуацію населення з Бучі (Київська область) до Білорусі. Мешканців закликають нікуди не їхати з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Бучанської міськради Тараса Шаправського.

"Окупанти сьогодні намагатимуться проводити фейкову "евакуацію" з Бучі до Білорусі! Нікуди з ними не їдьте, це небезпечно!" - написав Шаправський.

Нагадаємо, що список запланованих гуманітарних коридорів у Київській області на 26 березня оголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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