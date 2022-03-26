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Нікуди з ними не їдьте. Окупанти готують фейкову "евакуацію" з Бучі до Білорусі, - міськрада

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Буча, Субота 26 березня 2022 11:57
Нікуди з ними не їдьте. Окупанти готують фейкову "евакуацію" з Бучі до Білорусі, - міськрада Фото: окупанти готують фейкову "евакуацію" з Бучі до Білорусі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 березня війська РФ готуються провести фейкову евакуацію населення з Бучі (Київська область) до Білорусі. Мешканців закликають нікуди не їхати з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Бучанської міськради Тараса Шаправського.

"Окупанти сьогодні намагатимуться проводити фейкову "евакуацію" з Бучі до Білорусі! Нікуди з ними не їдьте, це небезпечно!" - написав Шаправський.

Нагадаємо, що список запланованих гуманітарних коридорів у Київській області на 26 березня оголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Буча евакуація Війна Росії проти України
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