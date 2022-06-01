Никто в цивилизованном мире не купит сталь, которую Россия украла из Мариуполя, - Липпа

Сталь из мариупольских предприятий Азовсталь и ММК им. Ильича, которую россияне украли у компании "Метинвест", не купит никто в цивилизованном мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора предприятия "Каметсталь" Дмитрий Липпа.

"К сожалению, действительно, оккупанты отгружают сталь из Азовстали и ММК им. Ильича на территорию Российской Федерации. Мы тоже получаем из Мариуполя такую информацию. Мы с коллегами говорим, что лучше бы эта сталь была плохого качества, чтобы они не могли ею воспользоваться", - говорит он.

Липпа заверил: компания "Метинвест" готовится к юридическим искам не только по украденной продукции, но и по активам, которые были потеряны в результате боевых действий. Что же касается похищенной стали - то Россия не сможет ее продать нигде в цивилизованном мире.

"Сталь используется для в строительстве и машиностроении. Нормальные, цивилизованные клиенты не рискнут покупать сомнительную сталь, которая неизвестным образом появилась на рынке. Поэтому 100% эта сталь не попадет в нормальные страны - возможно, она будет использована в России", - резюмировал он.

Как известно, российские мародеры в Мариуполе частично разблокировали порт и начали загружать корабли украденной на предприятиях металлопродукцией.

По информации директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игоря Барского, по состоянию на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн долл.