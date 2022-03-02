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"Никто никуда не сдавался": глава Бурыни заверил, что город под контролем Украины

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Сумская область, Среда 02 марта 2022 17:08
"Никто никуда не сдавался": глава Бурыни заверил, что город под контролем Украины Скриншот видео: Глава общины Виктор Ладуха (facebook.com/BurynMR)
Автор: Светлана Мащенко

Председатель общины города Бурынь Сумской области Виктор Ладуха заверил, что информация о том, что Бурынь сдался оккупанту, ложная.

Об этом говорится в Facebook Бурыньского городского совета.

"Никто никуда не сдавался. Мы работаем по украинским законам. У нас развевается флаг. Вот у нас Шевченко..." - утверждает председатель.

По словам Ладухи, Бурынь - один из городов, который был сильно атакован российским оккупантом. Ведь в городе очень много проходных мостов, через которые и посунулась вражеская российская армия.

"Община у нас небольшая. Но патриотических дух у всех стопроцентный. Здесь все за Украину и будут защищать свой лоскут земли до последнего. Хочу сказать еще раз: Бурынь - это Украина " - добавил он.

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