"Никто никуда не сдавался": глава Бурыни заверил, что город под контролем Украины

Председатель общины города Бурынь Сумской области Виктор Ладуха заверил, что информация о том, что Бурынь сдался оккупанту, ложная.

"Никто никуда не сдавался. Мы работаем по украинским законам. У нас развевается флаг. Вот у нас Шевченко..." - утверждает председатель.

По словам Ладухи, Бурынь - один из городов, который был сильно атакован российским оккупантом. Ведь в городе очень много проходных мостов, через которые и посунулась вражеская российская армия.

"Община у нас небольшая. Но патриотических дух у всех стопроцентный. Здесь все за Украину и будут защищать свой лоскут земли до последнего. Хочу сказать еще раз: Бурынь - это Украина " - добавил он.