"Ніхто нікуди не здавався": голова Бурині запевнив, що місто під контролем України

"Ніхто нікуди не здавався. Ми працюємо по українських законах. У нас майорить прапор. Ось у нас Шевченко..." - стверджує голова.

За словами Ладухи, Буринь - одне з міст, яке було сильно атаковане російським окупантом. Адже в місті дуже багато прохідних мостів, через які й посунула ворожа російська армія.

"Громада в нас невелика. Але патріотичних дух у всіх стовідсотковий. Тут всі за Україну і боронитимуть свій клапоть землі до останнього. Хочу сказати ще раз: Буринь - це Україна" - додав він.