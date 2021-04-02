Никто не хочет воевать. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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- Новые санкции на пороге. Кто следующий?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronli

Гости студии:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины;

Арсений Яценюк, лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины (2014-2016);

Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга Народа», член Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, «Европейская Солидарность»;

Андрей Билецкий, лидер партии «Национальный корпус»;

Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Олег Тягнибок, лидер Всеукраинского объединения «Свобода»;

Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты, «Слуга Народа», избирательный округ №87;

Руслан Кошулинский, кандидат в народные депутаты, ВО «Свобода», избирательный округ №87;

Александр Шевченко, кандидат в народные депутаты, «За майбутнє», избирательный округ №87;

Иван Маруняк, координатор наблюдения гражданской сети «Опора» за выборами в Ивано-Франковской области;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ», внештатный советник министра обороны Украины;

Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.

Они говорят, а решает народ.