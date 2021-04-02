Никто не хочет воевать. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- РФ стягивает свои войска к границе с Украиной. Ждать ещё большего обострения войны?
- Сможет ли украинская армия ответить на провокации?
- Что не так с выборами на 87-м округе?
- Новые санкции на пороге. Кто следующий?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronli
Гости студии:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины;
Арсений Яценюк, лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины (2014-2016);
Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга Народа», член Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, «Европейская Солидарность»;
Андрей Билецкий, лидер партии «Национальный корпус»;
Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Олег Тягнибок, лидер Всеукраинского объединения «Свобода»;
Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты, «Слуга Народа», избирательный округ №87;
Руслан Кошулинский, кандидат в народные депутаты, ВО «Свобода», избирательный округ №87;
Александр Шевченко, кандидат в народные депутаты, «За майбутнє», избирательный округ №87;
Иван Маруняк, координатор наблюдения гражданской сети «Опора» за выборами в Ивано-Франковской области;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ», внештатный советник министра обороны Украины;
Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.
Они говорят, а решает народ.