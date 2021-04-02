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Ніхто не хоче воювати. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

 

- РФ стягує свої війська до кордону з Україною. Чекати ще більшого загострення війни?

- Чи зможе українська армія дати відповідь на провокації?

- Що не так з виборами на 87-му окрузі?

- Нові санкції на порозі. Хто наступний?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;

Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України (2014-2016);

Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга Народу», член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;

Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних Сил України, народний депутат, «Європейська Солідарність»;

Андрій Білецький, лідер партії «Національний корпус»;

Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;

Олег Тягнибок, лідер ВО «Свобода»;

Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати, «Слуга Народу», виборчий округ №87;

Руслан Кошулинський, кандидат у народні депутати, ВО «Свобода», виборчий округ №87;

Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати, «За майбутнє», в.о. №87;

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Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.

Вони говорять, а вирішує народ.

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