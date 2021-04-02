Ніхто не хоче воювати. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- РФ стягує свої війська до кордону з Україною. Чекати ще більшого загострення війни?
- Чи зможе українська армія дати відповідь на провокації?
- Що не так з виборами на 87-му окрузі?
- Нові санкції на порозі. Хто наступний?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;
Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України (2014-2016);
Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга Народу», член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;
Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних Сил України, народний депутат, «Європейська Солідарність»;
Андрій Білецький, лідер партії «Національний корпус»;
Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;
Олег Тягнибок, лідер ВО «Свобода»;
Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати, «Слуга Народу», виборчий округ №87;
Руслан Кошулинський, кандидат у народні депутати, ВО «Свобода», виборчий округ №87;
Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати, «За майбутнє», в.о. №87;
Іван Маруняк, координатор спостереження ГМ «Опора» за виборами в Івано-Франківській області;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ», позаштатний радник міністра оборони України;
Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.
Вони говорять, а вирішує народ.