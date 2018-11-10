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Никто не давал Бойко полномочий на какие-либо объединения, - Новинский

Новости » Политика    10.11.2018 - 15:53
Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)
Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Новинский заявил, что 12 ноября состоится заседание политсовета Оппоблока, на котором заслушают Бойко и Левочкина

Политсовет Оппозиционного блока не давал Юрию Бойко прав на объединение с "За життя" Вадима Рабиновича. Об этом РБК-Украина заявил народный депутат Вадим Новинский.

"Ни политсовет, ни съезд партии не принимали никаких решений относительно объединений. То, что произошло, это личная инициатива Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Может, они лично и хотят вступить в партию "За життя" объединенная, но к Оппозиционному блоку это точно не имеет никакого отношения", - сказал нардеп, лидер движения "Партия мира".

Новинский подчеркнул, что в понедельник состоится заседание политсовета Оппозиционного блока, на котором партийцы намерены услышать объяснения Бойко и Левочкина.

"Также мы будем просить инициировать созыв съезда партии. Мы - за объединение прогрессивных оппозиционных сил, чтобы выдвинуть единого кандидата на выборах президента. Кандидата, который победит, а не будет подыгрывать действующей власти", - резюмировал Вадим Новинский.

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