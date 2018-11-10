Ніхто не давав Бойко повноважень на які-небудь об'єднання, - Новинський

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Новинський заявив, що 12 листопада відбудеться засідання політради Опоблоку, на якому заслухають Бойка і Льовочкіна

Політрада Опозиційного блоку не давала Юрію Бойко право на об'єднання з "За життя" Вадима Рабіновича. Про це РБК-Україна заявив народний депутат Вадим Новинський.

"Ні політрада, ні з'їзд партії не приймали жодних рішень щодо об'єднань. Те, що відбулося, це особиста ініціатива Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Можливо, вони особисто і хочуть вступити в партію "За життя" об'єднана, але до Опозиційного блоку це точно не має ніякого відношення", - сказав нардеп, лідер руху "Партія миру".

Новинський підкреслив, що в понеділок відбудеться засідання політради Опозиційного блоку, на якому партійці мають намір почути пояснення Бойка і Льовочкіна.

"Також ми будемо просити ініціювати скликання з'їзду партії. Ми - за об'єднання прогресивних опозиційних сил, щоб висунути єдиного кандидата на виборах президента. Кандидата, який переможе, а не буде підігравати чинній владі", - резюмував Вадим Новинський.