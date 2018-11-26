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Нужно мобилизовать все возможности для защиты страны, - Гройсман

Новости » Политика    26.11.2018 - 01:55
Нужно мобилизовать все возможности для защиты страны, - Гройсман
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман заявил, что является недопустимыми события, которые произошли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что никто не имеет права совершать "бандитские нападения" против вооруженных сил суверенного государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гройсмана в Twitter.

Гройсман сообщил, что Украина 5 лет является объектом скрытой и не скрытой агрессии.

"И то, что сегодня произошло – недопустимо. Должен быть мобилизован весь цивилизованный мир, чтобы этому дикарству поставить точку. Никто не дал права совершать бандитские нападения против вооруженных сил суверенного государства", - заявил премьер-министр.

Также Гройсман сообщил, что необходимо мобилизовать все возможности для защиты государства.

"И если нужно принимать решения, которые не ограничивают права людей, но мобилизуют резервы государства – это надо делать. СНБО рекомендовало такое решение", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за действий РФ президент Украины Петр Порошенко провел заседание военного кабинета, на котором заслушали главу Генштаба ВСУ и министра обороны Украины. По результатам заседания военного кабинета было принято решение о проведении заседания СНБО для принятия решения об объявлении правового режима военного положения.

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