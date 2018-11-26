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Потрібно мобілізувати всі можливості для захисту країни, - Гройсман

Новини » Політика    26.11.2018 - 01:55
Потрібно мобілізувати всі можливості для захисту країни, - Гройсман
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман заявив, що є неприпустимими події, які відбулись

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ніхто не має права скоювати "бандитські напади" проти збройних сил суверенної держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гройсмана в Twitter.

Гройсман повідомив, що Україна 5 років є об’єктом прихованої і не прихованої агресії.

"І те, що сьогодні відбулося – неприпустимо. Має бути мобілізований весь цивілізований світ, аби цьому дикунству поставити крапку. Ніхто не дав права скоювати бандитські напади проти збройних сил суверенної держави", - заявив прем’єр-міністр.

Також Гройсман повідомив, що необхідно мобілізувати усі можливості для захисту держави.

"І якщо потрібно приймати рішення, які не обмежують права людей, але мобілізують резерви держави – це треба робити. РНБО рекомендувало таке рішення", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через дії РФ президент України Петро Порошенко провів засідання військового кабінету, на якому заслухали голову Генштабу ЗСУ та міністра оборони України. За результатами засідання військового кабінету було прийнято рішення про проведення засідання РНБО для прийняття рішення про оголошення правового режиму воєнного стану.

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