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"Нікс" зі Скапінцевим здолали "Атланту" в Літній лізі НБА: відео

Фото: Дмитро Скапінцев набрав 9 пунктів проти "Гокс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Український центровий Дмитро Скапінцев допоміг "Нью-Йорк Нікс" перемогти "Атланту Гокс" в міжсезонному товариському турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Літня ліга НБА

"Атланта" – "Нью-Йорк" – 82:90 (21:18, 17:25, 22:24, 22:23)

 

 

Українець не потрапив до стартової п'ятірки команди. Натомість він отримав ігровий час згодом, провівши на паркеті майже 12 хвилин.

Скапінцев набрав 9 очок і зробив 4 підбирання. Центровий реалізував три з п'яти кидків із гри. Окрім того, він тричі влучив у кошик із лінії штрафних кидків. За статистичним показником "плюс-мінус" його результат виявився позитивним (+13).

Матч проти "Атланти" став для Скапінцева п'ятим поспіль у Літній лізі асоціації. Найрезультативнішим для українського баскетболіста наразі був поєдинок проти "Брукліна" (19 пунктів).

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". У складі рідної команди дебютував на професіональному рівні в 2015 році.

На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України перебрався в литовський "Панявежис". Звідти переїхав за океан, де захищав кольори "Вестчестер Нікс" – фарм-клубу "Нью-Йорка".

Наприкінці грудня торік підписав короткий контракт із клубом НБА, щоб підстрахувати "Нікс" під час кадрової кризи. Зіграв по хвилині проти "Мілуокі" та "Індіани" й повернувся в дочірню команду.

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