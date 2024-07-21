RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Никс" со Скапинцевым одолели "Атланту" в Летней лиге НБА: видео

Фото: Дмитрий Скапинцев набрал 9 пунктов против "Хокс" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский центровой Дмитрий Скапинцев помог "Нью-Йорк Никс" победить "Атланту Хокс" в межсезонном товарищеском турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Летняя лига НБА

"Атланта" – "Нью-Йорк" – 82:90 (21:18, 17:25, 22:24, 22:23)

 

 

Украинец не попал в стартовую пятерку команды. Он получил игровое время впоследствии, проведя на паркете почти 12 минут.

Скапинцев набрал 9 очков и сделал 4 подбора. Центровой реализовал три из пяти бросков с игры. Кроме того, он трижды попал в корзину с линии штрафных бросков. По статистическому показателю "плюс-минус" его результат оказался положительным (+13).

Матч против "Атланты" стал для Скапинцева пятым подряд в Летней лиге ассоциации. Самым результативным для украинского баскетболиста был поединок против "Бруклина" (19 пунктов).

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". В составе родной команды дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан, где защищал цвета "Уэстчестер Никс" – фарм-клуба "Нью-Йорка".

В конце декабря прошлого года подписал короткий контракт с клубом НБА, чтобы подстраховать "Никс" во время кадрового кризиса. Сыграл по минуте против "Милуоки" и "Индианы" и вернулся в дочернюю команду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол