У Нікопольському районі ніч пройшла під вогнем ворожих "Градів" і "Ураганів", - ОВА
Російські окупанти 23 січня обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ. Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Під вогнем з російських "Градів" та "Ураганів" пройшла ця ніч у Нікопольському районі", - зазначив посадовець.
Резніченко розповів, що загарбники завдавали ударів двічі. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 снарядів, люди не постраждали.
Наразі на місці уражень працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій - наслідки з'ясовуються.
"У рештi районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, 22 січня війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів та артилерії.
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