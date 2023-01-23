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У Нікопольському районі ніч пройшла під вогнем ворожих "Градів" і "Ураганів", - ОВА

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Понеділок 23 січня 2023 07:55
У Нікопольському районі ніч пройшла під вогнем ворожих "Градів" і "Ураганів", - ОВА Фото: Росіяни обстріляли Нікополський район з "Градів" і "Ураганів" (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 23 січня обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ. Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Під вогнем з російських "Градів" та "Ураганів" пройшла ця ніч у Нікопольському районі", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів, що загарбники завдавали ударів двічі. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 снарядів, люди не постраждали.

Наразі на місці уражень працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій - наслідки з'ясовуються.

"У рештi районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, 22 січня війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів та артилерії.

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