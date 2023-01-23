В Никопольском районе ночь прошла под огнем вражеских "Градов" и "Ураганов", - ОВА
Российские оккупанты 23 января обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО. В результате атак врага никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Под огнем из российских "Градов" и "Ураганов" прошла эта ночь в Никопольском районе", - отметил чиновник.
Резниченко рассказал, что захватчики наносили удары дважды. В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 снарядов, люди не пострадали.
Сейчас на месте поражений работают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - последствия выясняются.
"В остальных районах сирена несколько раз предупреждала об опасности и обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.
Напомним, 22 января войска РФ обстреляли пограничники Сумской области из минометов и артиллерии.
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