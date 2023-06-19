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У Нікопольському районі частково змінять комендантську годину. Яких громад стосується

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Понеділок 19 червня 2023 18:06
У Нікопольському районі частково змінять комендантську годину. Яких громад стосується Фото: у Нікопольському районі частково змінять комендантську годину (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У частині громад Нікопольського району вводять зміни по тривалості комендантської години. Це пов'язано із посиленням безпекових заходів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, подовження комендантської години пов'язано з продовженням падіння рівня води Каховського водосховища. У деяких населених пунктах тривалість комендантської години буде з 22.00 до 04.00 наступного дня.

Мова йде про наступні громади:

  • Нікопольська міська територіальна громада;
  • Марганецька міська територіальна громада;
  • Червоногригорівська селищна територіальна громада (за виключенням Дмитрівського старостинського округу);
  • Покровська сільська територіальна громада (за виключенням Новософіївського старостинського округу);
  • Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади.

"В межах інших територій, комендантська година залишається без змін - з 23.00 до 04.00 наступного дня", - написав Євтушенко.

Мова йде про наступні громади:

  • Томаківська селищна територіальна громада;
  • Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади;
  • Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади;
  • Мирівська сільська територіальна громада (за виключенням Вищетарасівського старостинського округу);
  • Першотравневська сільська територіальна громада.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, і під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.

Сам Нікополь розташований за 48 км від Запоріжжя та 63 км від Кривого Рогу. Є четвертим за чисельністю населення містом Дніпропетровської області.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Так, раніше, 16 червня, в результаті російських обстрілів у Нікополі загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

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Нікополь Комендантська година Війна Росії проти України
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