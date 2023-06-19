У Нікопольському районі частково змінять комендантську годину. Яких громад стосується

У частині громад Нікопольського району вводять зміни по тривалості комендантської години. Це пов'язано із посиленням безпекових заходів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, подовження комендантської години пов'язано з продовженням падіння рівня води Каховського водосховища. У деяких населених пунктах тривалість комендантської години буде з 22.00 до 04.00 наступного дня.

Мова йде про наступні громади:

Нікопольська міська територіальна громада;

Марганецька міська територіальна громада;

Червоногригорівська селищна територіальна громада (за виключенням Дмитрівського старостинського округу);

Покровська сільська територіальна громада (за виключенням Новософіївського старостинського округу);

Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади.

"В межах інших територій, комендантська година залишається без змін - з 23.00 до 04.00 наступного дня", - написав Євтушенко.

Мова йде про наступні громади:

Томаківська селищна територіальна громада;

Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади;

Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади;

Мирівська сільська територіальна громада (за виключенням Вищетарасівського старостинського округу);

Першотравневська сільська територіальна громада.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, і під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.

Сам Нікополь розташований за 48 км від Запоріжжя та 63 км від Кривого Рогу. Є четвертим за чисельністю населення містом Дніпропетровської області.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Так, раніше, 16 червня, в результаті російських обстрілів у Нікополі загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

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