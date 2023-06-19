У Нікопольському районі частково змінять комендантську годину. Яких громад стосується
У частині громад Нікопольського району вводять зміни по тривалості комендантської години. Це пов'язано із посиленням безпекових заходів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, подовження комендантської години пов'язано з продовженням падіння рівня води Каховського водосховища. У деяких населених пунктах тривалість комендантської години буде з 22.00 до 04.00 наступного дня.
Мова йде про наступні громади:
- Нікопольська міська територіальна громада;
- Марганецька міська територіальна громада;
- Червоногригорівська селищна територіальна громада (за виключенням Дмитрівського старостинського округу);
- Покровська сільська територіальна громада (за виключенням Новософіївського старостинського округу);
- Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади.
"В межах інших територій, комендантська година залишається без змін - з 23.00 до 04.00 наступного дня", - написав Євтушенко.
Мова йде про наступні громади:
- Томаківська селищна територіальна громада;
- Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади;
- Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади;
- Мирівська сільська територіальна громада (за виключенням Вищетарасівського старостинського округу);
- Першотравневська сільська територіальна громада.
Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області
Російські загарбники обстрілюють Дніпропетровську область щодня, і під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікопольський район і саме місто, що знаходиться по іншу сторону річки Дніпро.
Сам Нікополь розташований за 48 км від Запоріжжя та 63 км від Кривого Рогу. Є четвертим за чисельністю населення містом Дніпропетровської області.
Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.
Так, раніше, 16 червня, в результаті російських обстрілів у Нікополі загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
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