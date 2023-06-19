В Никопольском районе частично сменят комендантский час. Каких общин касается
В части общин Никопольского района вводятся изменения по продолжительности комендантского часа. Это связано с усилением мер безопасности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.
По его словам, продление комендантского часа связано с продолжением падения уровня воды Каховского водохранилища. В некоторых населённых пунктах продолжительность комендантского часа будет с 22.00 до 04.00 на следующий день.
Речь идет о следующих общинах:
- Никопольская городская территориальная община;
- Марганецкая городская территориальная громада;
- Червоногригорьевская поселковая территориальная громада (за исключением Дмитровского старостинского округа);
- Покровская сельская территориальная громада (за исключением Новософиевского старостинского округа);
- Вышетарасовский старостинский округ Мировской сельской территориальной громады.
"В пределах других территорий комендантский час остается без изменений - с 23.00 до 04.00 на следующий день", - написал Евтушенко.
Речь идет о следующих общинах:
- Томаковская поселковая территориальная громада;
- Дмитровский старостинский округ Червоногригорьевской поселковой территориальной громады;
- Новософиевский старостинский старостинский округ Покровской сельской территориальной громады;
- Мировская сельская территориальная община (за исключением Вышетарасовского старостинского округа);
- Першотравневская сельская территориальная громада.
Обстрелы Никополя и Днепропетровской области
Российские захватчики обстреливают Днепропетровскую область ежедневно, и во вражеские удары чаще всего попадает Никопольский район и сам город, находящийся по другую сторону реки Днепр.
Сам Никополь расположен в 48 км от Запорожья и 63 км от Кривого Рога. Является четвертым по численности населения городом Днепропетровской области.
Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.
Так, ранее, 16 июня, в результате российских обстрелов в Никополе погиб один человек, еще один получил ранения.
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