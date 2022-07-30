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Никопольский район под угрозой обстрелов. Жителей просят находиться в укрытиях

Фото: начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко (facebook Евгения Евтушенко)
Автор: Илона Свиридова

В Никопольском районе Днепропетровской области снова объявлена угроза обстрелов. Под удары могут попасть населенные пункты возле Каховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"Внимание, сегодня снова есть вероятность обстрелов населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища. Будьте осторожны, пользуйтесь правилом двух стен или находитесь в укрытиях", - отметил он.

Напомним, ранее на этой неделе противник обстрелял Никополь из "Градов", в результате чего десятки тысяч человек остались без света.

Отметим, удары по Никопольскому району участились в последние недели.

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